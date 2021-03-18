Политика

«Мы перекроем кислород»: Зеленский поделился подробностями борьбы с внутренним врагом

Зеленский добавил, что украинцы уже видят действия власти

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Глава государства Владимир Зеленский заявил, что санкции против телеканалов народного депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это часть борьбы с внутренними врагами украинского государства. Об этом он сообщил во время совместного пресс-брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает УРА-Информ.

Также он подчеркнул, что не отступит от своей стратегии.

«У нас очень серьезная, мощная информационная война внутри страны. Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень проста: внутри страны мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями», — отметил гарант.

Ранее сообщалось, что украинский известный журналист Дмитрий Гордон считает аферистом представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса Алексея Арестовича аферистом.

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