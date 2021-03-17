Политика

«Гнать его поганой метлой из ТКГ», — Гордон об Арестовиче

Такое мнение у него сложилось из-за постоянной смены взглядов Арестовича

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Украинский известный журналист Дмитрий Гордон считает аферистом представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса Алексея Арестовича аферистом. Об этом он сообщил в эфире «Украина 24», передает УРА-Информ.

Гордон уточнил, что такое мнение у него сложилось из-за постоянной смены взглядов Арестовича.

«Арестович является аферистом, по моему глубокому убеждению… Этот человек, на мой взгляд, не имеет убеждений или имеет пророссийские убеждения, потому что невозможно с такой последовательностью менять взгляды и быть таким глупым в своих «убеждениях», — подчеркнул Гордон.

Арестовича, по мнению Гордона, следует немедленно исключить из ТКГ. Гордон считает его присутствие там случайным.

«Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие „профессионалы“ „защищают“ интересы Украины, то интересы Украины страдают», — считает Гордон.

Ранее сообщалось, что спикер украинской делегации в переговорной группе ТКГ Алексей Арестович объяснил, как будет действовать правительство Украины в решении вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.

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