Ждать ли открытой войны: Украина перебросила подразделения ВСУ на Донбасс

В Украине не рассматривают эскалацию конфликта на временно оккупированных территориях

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Украина перебросила технику в зону ООС на Донбассе. Однако, это не подготовка к активным боевым действиям, а обычная ротация бригад. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает УРА-Информ.



«Несколько бригад заходят в полном комплекте, и выходят в полном комплекте — это эшелоны техники. Бригада же заходит в зону ООС в полном составе. Просто тяжелое вооружение находится в местах хранения, не на передовой, во второй линии, в третьей, в местах хранения согласно договоренностей, которые были достигнуты. Но тем не менее, оно там есть, оно перебрасывается и выводится». — подчеркнул Арестович.

Помимо этого, он добавил, что в Украине не рассматривают эскалацию конфликта на временно оккупированных территориях. Это имеет место быть лишь в случае ответной реакции.



«В Офисе президента проговариваются военные варианты — в качестве реакции, если нам навяжут. Только как ответ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинский известный журналист Дмитрий Гордон считает аферистом представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса Алексея Арестовича аферистом.