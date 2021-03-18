Политика

Вступление Украины в ЕС: Литва официально поддержит Украину

Визит Гитанас Науседы в Украину начался 18 марта

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Президент Литвы Гитанас Науседа и шестой президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию по вопросу европейской перспективы Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что данный документ был подписан главами государств во время визита литовского президента в Киев.

При этом, данный документ подтверждает поддержку Литвой европейской перспективы Украины.

«Документ определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств. При этом Литовская Республика поддержит Украину, когда наше государство решит подать заявку на членство в ЕС», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский известный журналист Дмитрий Гордон считает представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса Алексея Арестовича аферистом.

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