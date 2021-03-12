Новавакс объявил эффективность вакцины: результаты удивляют

96 процентов эффективности против оригинального коронавируса

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Вакцина от американской компании Novavax Inc на 96 процентов эффективно предотвращает заболевание, вызванное оригинальной версией коронавируса SARS-CoV-2, говорится в заявлении компании в четверг. Также известно, насколько он эффективен против британского и южноафриканского вариантов вируса.

Согласно пресс-релизу, эффективность вакцины составляет 86 процентов против более заразного варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании. В свою очередь, в ЮАР эффективность препарата была обнаружена на уровне 55%, пишет УРА-Информ.

Компания подчеркивает, что в обоих исследованиях, как в Великобритании, так и в Южной Африке, вакцина была на 100 процентов эффективна в предотвращении тяжелых симптомов COVID-19 и смерти от болезни.

По данным Novavax Inc. результаты окончательного анализа исследования в Великобритании в значительной степени соответствовали промежуточным данным, опубликованным в январе, которые также показали, что вакцина составляет 96 процентов эффективености против оригинальной версии коронавируса и около 86% для британского варианта.

Клинические испытания фазы 3 были проведены в Великобритании на более чем 15000 человек в возрасте от 18 до 84 лет, из них 27 процентов было старше 65 лет. В ЮАР в исследовании приняли участие 2665 человек.

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