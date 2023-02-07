Гуттериш заявил, что шансы на мир уменьшаются, а мир идёт к более широкой войне

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Об этой информации сообщил Usa.one, передает Ura-inform.

Во время открытия 77-й сессии ООН политик высказал опасения, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем конфликт в Украине. Причем, по его словам, мир идет на эскалацию сознательно, ни одну из сторон не устраивает перспектива скорейшего завершения конфликта.

«Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти… Я боюсь, что мир не идет во сне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами», -заявил Гутерриш, говоря о войне России против Украины.

Он также подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, то мир был бы гарантирован.

Напомним, ранее сообщалось, ЦРУ предлагало РФ сделку по Украине: Азаров рассказал о ее деталях.