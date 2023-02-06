Общество

Зеленский внес в Раду указ по войне: СМИ представили документ (кадры)

Родион Власов

Глава Украины Владимир Зеленский решил снова пересмотреть свое видение военного положения, а также мобилизационных процессов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Мрія», опубликовавший фото документа, передает «УРА-Информ».

«Зеленский внес в ВРУ на утверждение собственные указы насчет продления военного положения, а также мобилизации. Указы были датированы на сегодняшний день – 06 февраля. Однако сами документы еще не были опубликованы со стороны официальных лиц», – сказано в сообщении.

На этом фоне пока неизвестно, сколько еще будет длиться военное положение с мобилизацией. Так же стоит отметить, что 24 февраля 2023 года будет годовщина начала так называемой «спецоперации» Кремля, которую в Украине по факту восприняли в качестве акта геноцида всей украинской нации.

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