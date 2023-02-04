Общество

В Пентагоне обнаружили второй китайский воздушный шар-шпион (видео)

Ирина

В Пентагоне обнаружили уже второй шпионский шар. В этот раз воздушный объект появился в небе над Латинской Америкой.

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Об этой информации сообщил Unian.net, передает Ura-inform.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил еще об одном китайском разведывательном воздушном шаре над Латинской Америкой. В то же время точное местонахождение шара он не назвал, но заверил, что пока нет признаков его движения в сторону США.

«Мы видим сообщение о пролетевшем над Латинской Америкой воздушном шаре. Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения», – сказал Патрик Райдер.

Военные эксперты предполагают, что обслуживаемые устройство солнечные панели могут оказаться видеокамерами и другим шпионским оборудованием.

Китай же  утверждает, что шар является китайским «гражданским дирижаблем», который отклонился от запланированного маршрута под влиянием западных ветров. МИД Китая убеждает, что пуля использовалась в «преимущественно метеорологических» целях.

В заявлении этот инцидент назвали «неожиданной ситуацией» и сказали, что Пекин продолжит общаться с американской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, ученые зафиксировали 25 странных сигналов из космоса: эксперты сказали, что это может означать.

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