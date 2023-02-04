Синоптики предупреждают об усилении морозов в Украине: зима возвращается

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Об этой информации сообщил “Укргидрометцентр”, передает Ura-inform.

Синоптики отмечают, что на территорию Украины заходит циклон с запада, который зацепит некоторые области страны и принесет в ближайшие дни осадки в виде снега, в Закарпатье и Прикарпатье местами сильные снегопады с метелью, в Крыму снег с дождем.



Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 5 февраля, столбики термометра в темное время суток преимущественно опустятся до -5…-8 градусов, а в части западных областей даже до -10…-12 градусов.

Самый большой холод прогнозируют на Закарпатье и в Ивано-Франковской области. К слову, днем там прогнозируют до -7 и до -8 градусов соответственно.



В начале новой недели морозы также продолжат усиливаться. В Ужгороде ночью до -13 градусов. Однако, к счастью, такая зимняя прохлада наведается далеко не везде. Так, на Востоке и Юге прогнозируют -3…-5, между тем на Севере до -7.

Кроме того, по всей территории Украины ожидается небольшой снег, в основном без дождя.

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, 7 и 8 февраля уже без существенных осадков. В среду морозы окрепнут частично на Севере и Востоке. Однако больше, чем -11 градусов ночью и -5 днем, там синоптики не прогнозируют.

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