Технологии

Ученые зафиксировали 25 странных сигналов из космоса: эксперты сказали, что это может означать

Родион Власов

Международная группа специалистов использовала радиотелескоп CHIME, благодаря чему смогла получить особые сигналы прямо из Вселенной.

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Об этой информации сообщили в ScienceAlert, передает «УРА-Информ».

Что было открыто?

Специалисты получили 25 таинственных сигналов из глубин космических просторов. Ученые сказали, что они столкнулись с быстрыми радиовсплесками. Они представляю из себя краткосрочные выбросы энергии. Что еще более удивительно, по словам ученых, за один раз в миллисекунду они производят энергии больше, чем наше Солнце за 3 дня.

Мнение специалистов

К сожалению, в данный момент никакая теория не способна полноценно объяснить природу вышеупомянутых сигналов. Однако ученые считают, что их начало берется в нейтронных звездах или черных дырах. Другие же говорят о том, что сигналы посылают пульсары или магнетары (особый вид нейтронных звезд).

Самая удивительная теория

Есть и ряд экспертов-уфологов, которые утверждают, что такие сигналы – это своеобразное «общение» внеземных цивилизаций. Однако данная теория наименее авторитетна, и ведущие мировые специалисты ее попросту не поддерживают.

Напомним, на Солнце обнаружены странные вещи: ученые раскрыли, с чем столкнулись на этот раз (видео).

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