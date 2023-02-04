Си дал новый приказ армии по Тайваню: глава ЦРУ сказал, что анонсировано на 2027 год

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Об этой информации сообщил Оbozrevatel.com, передает Ura-inform.

Директор ЦРУ Уильям Бернс призвал не недооценивать амбиции китайского лидера Си Цзиньпина относительно его планов захватить Тайвань – даже несмотря на то, что он должен был бы остыть из-за провала планов России в Украине.

Сославшись на данные разведслужбы США, Бернс отметил, что военное командование Китая получило предписание от главы государства быть готовыми вторгнуться на Тайвань до 2027 года.

«Это не означает, что он намерен начать вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций», – сказал директор ЦРУ.

Также Бернс выразил мнение, что китайский лидер, скорее всего, «удивлен и обеспокоен» и пытается извлечь уроки из «очень плохой работы» российских военных и их вооружений в Украине.

Примечательно, что Россия и Китай подписали договор о партнерстве «без ограничений» в феврале 2022 года, незадолго до вторжения РФ в Украину, которое усилило беспокойство Запада, что Китай может пойти на подобный шаг в отношении Тайваня.

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