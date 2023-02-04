В Кремле отреагировали  на новость об усилении военной помощи Украине: важно помнить о заявлении Путина

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Об этой информации сообщил Оbozrevatel.com, передает Ura-inform.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал объявление очередного пакета военной помощи Украине от США, в который вошли «крылатые бомбы» GLSDB, противотанковые ракеты Javelin и ракеты большой дальности для HIMARS.

Он напомнил угрозу президенту РФ Владимиру Путину в Волгограде странам Запада.

«Важно помнить о заявлении Путина, сделанном вчера в Волгограде», – подчеркнул Песков.

Напомним, в своем выступлении в Волгограде, приуроченному к годовщине окончания Сталинградской битвы, Путин, по традиции вернулся к вопросу Украины.

Он в очередной раз напомнил о «силе русского оружия» и пообещал мощно ответить на любые угрозы в случае военной поддержки Киева со стороны западных союзников, намекая на применение ядерного сдерживания.

По всей видимости, ядерный шантаж продолжает оставаться универсальным ответом России на усиление военной поддержки Украины.

Напомним, ранее сообщалось, США могут принять важное решение по Украине: СМИ раскрыли, о чем идет речь.