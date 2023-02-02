США могут принять важное решение по Украине: СМИ раскрыли, о чем идет речь

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».
«США могут анонсировать предоставление Украине дальнобойных снарядов в пятницу», – сказано в сообщении источника, который сослался на пресс-службу The Wall Street Journal.
Известно, что вышеупомянутые снаряды активно применяются на фронте не только для наступления, но и обороны позиций. Хотя точных наименований и не было представлено, ВСУ утверждают, что ежедневно ими расходуются разные типы вооружений, и потому, действительно, их постоянно нужно пополнять.
К сожалению, пока неясно, насколько важную роль имеют дальнобойные снаряды. Возможно, информация по поводу этого раскроется временем позже.
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