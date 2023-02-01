Политика

Данилов спрогнозировал дату максимальной эскалации РФ: могут «пойти» со всех сторон

Родион Власов

Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне готовятся к серьезной эскалации в войне против Украины.

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Об этой информации сообщил Donpress.com, передает Ura-inform.

По его словам сейчас Российская Федерация собирает все возможное, проводит обучение и тренировки.

По мнению Данилова, российские оккупанты могут начать наступление с юга, востока и севера, как в начале полномасштабного вторжения. Не исключено, что подобные действия оккупанты приурочат к его годовщине, 24 февраля.

«Россия готовится к максимальной эскалации. Мы понимаем, что все на столе… Я могу сказать, что мы не отвергаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели», – подчеркнул он.

В то же время, отметил секретарь СНБО, ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям и в этот раз имеют гораздо большую поддержку со стороны партнеров, чем год назад.

«Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди и они состоятся в этом году в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне», — резюмировал Данилов.


Напомним, ранее сообщалось,  как ВСУ будут наступать весной: источник ОП раскрыл ключевой план Залужного

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