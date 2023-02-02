Общество

Могут ли вручить повестку украинцу за границей: адвокат пояснил, кого могут мобилизовать не в Украине

Родион Власов

В Украине в конце 2022-го года были утверждены новые правила воинского учета. В одном из пунктов речь идет речь о том, что в рамках общей мобилизации в Украине дипведомства страны за рубежом должны помогать возвращать военнообязанных резервистов в Украину.

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Об этой информации сообщил Тsn.ua, передает Ura-inform.

Адвокат Андрей Новак объяснил, могут ли данных лиц принудительно вернуть в Украину из-за проведения в стране мобилизации.

По его словам, заграницей никто не уполномочен вручать повестку, даже представители дипведомств. Последние могут лишь оповещать украинских граждан о мобилизации и способствовать возвращению их в страну.

 Юрист подчеркнул, что за рубежом вручить повестку может только руководитель военкомата, и вернуть военнообязанного в Украину невозможно:

«За рубежом вручать повестки незаконно. Разве если руководитель военкомата лично поедет за границу и вручит повестку».

Новак отметил, что вернуть в Украину ее граждан, находящихся за рубежом, практически невозможно. Это нельзя делать принудительно. Единственное законное основание – судебное решение в Украине о привлечении к уголовной ответственности.

«Но какая ответственность, если человеку не вручили повестку. За рубежом нет возможностей для вручения повесток», — резюмировал адвокат. 

 Напомним, ранее сообщалось,  Данилов спрогнозировал дату максимальной эскалации РФ: могут «пойти» со всех сторон.

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