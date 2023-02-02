Здоровье

Как снизить давление за одну минуту: японский доктор назвал простой способ

Родион Власов

Врач-фармацевт из Японии Масатоси Като раскрыл секрет, как в домашних условиях можно снизить давление довольно простым способом.

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Об этой информации сообщил Internetua.com, передает Ura-inform.

По его словам, специальное антигипертензивное упражнение, может значительно облегчить жизнь людям, страдающим высоким кровяным давлением. Схема упражнения абсолютно проста и не требует ни специальной подготовки, ни какого-либо оборудования.

Японский доктор отметил, что делать это упражнение можно не только во время нападения, но и как мера профилактики. Причем больше одного упражнения в день не требуется.

«Сложите ладони перед грудью и с силой сожмите ее. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем. Упражнение можно делать сидя, то есть во время работы, поэтому попробуйте обязательно»,- рассказал специалист.

По его утверждению, такой простой метод творит чудеса, несмотря на свою легкость. Человек может почувствовать облегчение уже за короткое время.

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