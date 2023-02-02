Еще одна жизнь была спасена в Днепре после ракетного удара по многоэтажке: ждала больше двух недель

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Днепр обл”, передает Ura-inform

Жители разрушенного дома в Днепре, продолжают забирать уцелевшие вещи. Добраться до квартир практически невозможно – подъезды разрушены, поэтому попадать в жилье людям помогают спасатели.

В свои заблокированные жилища местные жители попадают через окна с помощью подъемников. Таким образом, сегодня, 2 февраля, была спасена и черная кошка Бася, которая провела сама на руинах дома две с половиной недели.

Домашний любимец, наконец-то, вернулся к хозяевам. Судя по кадрам с места событий, Бася выглядит здоровой, но слегка напуганной.

Напомним, ранее сообщалось, ракета РФ снова уничтожила дом в Украине: СМИ показали, что творится в Краматорске (кадры).