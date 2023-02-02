Общество

Еще одна жизнь была спасена в Днепре после ракетного удара по многоэтажке: ждала больше двух недель

Родион Власов

Местные паблики сообщают, что в Днепре продолжают ликвидировать последствия российской ракетной атаки 14 января, во время которой была частично уничтожена жилая многоэтажка на улице Победы.

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Днепр обл”,  передает Ura-inform

Жители разрушенного дома в Днепре, продолжают забирать уцелевшие вещи. Добраться до квартир практически невозможно – подъезды разрушены, поэтому попадать в жилье людям помогают спасатели.

В свои заблокированные жилища местные жители попадают через окна с помощью подъемников. Таким образом, сегодня, 2 февраля, была спасена и черная кошка Бася, которая провела сама на руинах дома две с половиной недели.

Домашний любимец, наконец-то, вернулся к хозяевам. Судя по кадрам с места событий, Бася выглядит здоровой, но слегка напуганной.

Напомним, ранее сообщалось, ракета РФ снова уничтожила дом в Украине: СМИ показали, что творится в Краматорске (кадры).

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