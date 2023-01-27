Общество

Снова позитивные новости по энергетике: ДТЭК сказал, в каких областях не будет экстренных отключений

Родион Власов

Стало известно о том, что энергетики приняли решение закончить с экстренными отключениями еще в двух областях Украинского государства.

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Об этой информации сообщил ДТЭК в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале было сказано о том, что на 27 января предусмотрены соответствующие графики потребления:

  • Киев: днем 991 МВТ, а ночью 663 МВт;
  • Киевская область: днем 708 МВт, а ночью 609;
  • Днепропетровская область: днем 1200 МВТ, а ночью 1208 МВт.

Затем специалисты добавили, что вышеупомянутые лимиты позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений в Киевском и Днепропетровском регионах. Однако в ДТЭК предупредили, что, к сожалению, Одесской области это никак не коснется, поскольку разрушения из-за ракет РФ там наблюдаются значительные.

Напомним, в Киеве поднялся митинг: стало известно, чего требуют люди (видео).

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