Снова позитивные новости по энергетике: ДТЭК сказал, в каких областях не будет экстренных отключений

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Об этой информации сообщил ДТЭК в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале было сказано о том, что на 27 января предусмотрены соответствующие графики потребления:

Киев: днем 991 МВТ, а ночью 663 МВт;

Киевская область: днем 708 МВт, а ночью 609;

Днепропетровская область: днем 1200 МВТ, а ночью 1208 МВт.

Затем специалисты добавили, что вышеупомянутые лимиты позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений в Киевском и Днепропетровском регионах. Однако в ДТЭК предупредили, что, к сожалению, Одесской области это никак не коснется, поскольку разрушения из-за ракет РФ там наблюдаются значительные.

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