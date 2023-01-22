Общество

Синоптик рассказал, каким будет последний месяц зимы: в феврале погода удивит украинцев

Ирина

В Украине сейчас температура воздуха то резко поднимается, то снова опускается до нуля и ниже.

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Об этой информации сообщил Dalog.ua, передает Ura-inform.

Народный синоптик Станислав Щедрин утверждает, что уже в феврале погода удивит украинцев морозами.

Согласно прогнозу эксперта, сильные морозы в Украине начнут проявляться уже в конце января. Так что начало февраля будет холодным. Однако уже со второй половины месяца, рассказал синоптик, ожидается потепление.

Щедрин отметил, что до 5-7 февраля в Украине будет очень прохладная погода. Температура воздуха упадет до отметки от 7 до 9 градусов мороза ночью, а кое-где до 14 градусов ниже нуля. При этом осадков в этот период сильных не ожидается: снегопады возможны только местами в западных областях.

Во второй декаде месяца температура уже поднимется до плюсовых показателей. Однако при этом станет больше осадков, предупреждает народный синоптик. Щедрин добавил, что осадки преимущественно будут в виде мокрого снега или дождей.

Заключительная декада последнего месяца зимы выдастся еще более теплой и будет больше похожа на начало марта. Температурные показатели в последнюю десятидневку февраля ожидаются на уровне -2…+7 градусов ночью и -2…+14 градусов днем в зависимости от региона. 

В целом зима очень рано сдаст свои позиции и уступит место весне, подытожил синоптик.
Поэтому Щедрин советует украинцам подготовиться к холодному началу февраля.

Напомним, ранее сообщалось, год будет тяжелым – в НАТО рассказали, какую стратегию избрал Путин по Украине.

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