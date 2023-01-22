Министр обороны Украины показал десантирование военных с прибывших в Украину вертолетов Sea King (видео)

Об этой информации сообщил в своём Twitter-аккануте Резников, передает Ura-inform.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что это мощное усиление для Военно-морских сил ВСУ. По его словам, Sea King «прибыли в свое новое королевство у Черного моря» и встанут на защиту морей и земель на всем европейском континенте.
Резников также поблагодарил главу британского оборонного ведомства Бена Уоллеса и добавил, что сотрудничество Украины с Соединенным Королевством будет развиваться и далее.
Также министр обороны выложил короткий видеоролик, продолжительностью менее полминуты, на котором продемонстрировано десантирование нескольких военных с вертолета, на который уже нанесена украинская символика.
Напомним, ранее сообщалось, намечается что-то серьезное – на Западе раскрыли, с кем тайно встречался Зеленский.
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