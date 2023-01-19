Год будет тяжелым – в НАТО рассказали, какую стратегию избрал Путин по Украине

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Как заявил сам Джоанэ, Путин готовится к затяжному конфликту против Украины. Специалист НАТО уточнил, что на вышесказанное указывают некоторые факторы, которые уже известны в Блоке:

была проведена мобилизация 200 000 граждан России, которых в данный момент начали обучать военному делу;

Кремль расширил российское военное производство;

РФ получила новые типы вооружений от других государств, особенно это касается Ирана.

«Этот год будет тяжелым. Мы должны оказывать поддержку Украине столько, сколько нужно будет», – заключил Джоанэ.

Как сообщалось временем ранее, Запад намерен жестко ударить по РФ: в ЕС предупредили, с чем может столкнуться Кремль.