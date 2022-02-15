Ощадбанк обратился с важным заявлением к переселенцам:  стало известно, что нужно сделать до 31 марта

Начальник Донецкого облуправления Ощадбанка Светлана Ивенко сообщила о том, что с картами ВПЛ ситуация оказалась сложнее, чем эксперты представляли до сего момента. По ее словам, срок действия просроченных карт переселенцев уже истечет 31 марта, и в связи с этим был сделан соответствующий призыв.

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Данная информация представлена сайтом «Трибун», передает «УРА-Информ».

В самом начале Ивенко отметила, что уже 1 апреля 2022 года клиент банковской структуры попросту не будет иметь возможности снять деньги с карты. То же самое касается обслуживания – оно попросту прекратится.

«Финансовые средства остаются в банке. Однако нужно заранее все узнать по поводу этого, обратившись в ближайшее отделение банка. Нужно будет проходить идентификацию, верификацию», — сказала Ивенко.

Затем она добавила, что карты, у которых истечет срок действия в марте сего года, выпускаются одновременно. Затем они будут доставлены в отделения. В данный момент люди получат СМС-уведомления, где будет представлена необходимая информация.

«Призываю людей не медлить с этим делом. Если срок карты подходит к концу, то обращайтесь в банк как можно скорее. Благодаря этому клиент будет иметь возможность рассчитываться с помощью новых карт», — заключила Ивенко.

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