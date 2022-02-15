Общество

Ощадбанк обратился с важным заявлением к переселенцам:  стало известно, что нужно сделать до 31 марта

Начальник Донецкого облуправления Ощадбанка Светлана Ивенко сообщила о том, что с картами ВПЛ ситуация оказалась сложнее, чем эксперты представляли до сего момента. По ее словам, срок действия просроченных карт переселенцев уже истечет 31 марта, и в связи с этим был сделан соответствующий призыв.

Время чтения: 43 Секунд

Данная информация представлена сайтом «Трибун», передает «УРА-Информ».

В самом начале Ивенко отметила, что уже 1 апреля 2022 года клиент банковской структуры попросту не будет иметь возможности снять деньги с карты. То же самое касается обслуживания – оно попросту прекратится.

«Финансовые средства остаются в банке. Однако нужно заранее все узнать по поводу этого, обратившись в ближайшее отделение банка. Нужно будет проходить идентификацию, верификацию», — сказала Ивенко.

Затем она добавила, что карты, у которых истечет срок действия в марте сего года, выпускаются одновременно. Затем они будут доставлены в отделения. В данный момент люди получат СМС-уведомления, где будет представлена необходимая информация.

«Призываю людей не медлить с этим делом. Если срок карты подходит к концу, то обращайтесь в банк как можно скорее. Благодаря этому клиент будет иметь возможность рассчитываться с помощью новых карт», — заключила Ивенко.

Напомним, в Госдуме приняли два варианта обращения к Путину относительно «Л/ДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Гороскоп на 16 февраля среду для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда можно начинать работу над новыми проектами.

Пушилин сделал заявление об эвакуации жителей ОРДО: представлен тревожный сценарий

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было заявлено о его действиях в случае «наступления Вооружённых сил Украины».

Стало известно, как из ОРДО можно добраться на подконтрольную Украине территорию не через РФ: «Дешевле, быстрее и без нервотрёпки»

Жители так называемой «ДНР» рассказали, как можно добраться на подконтрольную Украине территорию не через Россию.

В день влюблённых  украинцы запустили в Сети яркий флэшмоб: Люблю ВСУ!

Украинцы ко Дню святого Валентина устроили патриотический флешмоб в социальных сетях с тегом #люблю ЗСУ чтобы поддержать Вооружённые силы Украины.

«Ихтамнет»: в ОРДЛО сообщили, что в случае признания «ЛДНР» российские войска смогут не «маскироваться»

Чувствовать себя в полной мере защищенными «ЛДНР» смогут лишь после полноценного вхождения в состав России

Гороскоп на 15 февраля вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День абсолютной мировой гармонии, когда Вселенная всеми возможными силами наводит в нем порядок.