Киевский суд арестовал начальника охраны Януковича

Органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику охраны сбежавшего из Украины бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УРА-Информ.

«Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности президента Украины, которому ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили в бюро.

Органом досудебного расследования, как сообщили в пресс-службе, было получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве.

Ранее сообщалось, что военным России будет тяжело осуществить операцию по быстрому захвату украинской столицы, — Киева, но на территориях Донбасса стоит ожидать напряжения.