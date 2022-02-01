Общество

«Кремль затрепетал»: бывший разведчик КГБ заявил о проигрыше Путина

Пакет санкций, которые подготовили США привел к тому, что Кремль «затрептал»

Время чтения: 44 Секунд

Подготовленный США пакет санкций против РФ, а также массовые поставки вооружения в Украину произвели впечатление на Кремль. Об этом заявил экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец, передает УРА-Информ.

«Судя по всему, Путин проиграл. В последние несколько дней, когда начались массовые поставки ракет и другой техники в Украину, когда началось окружение странами НАТО западного фланга РФ, учения в Средиземном море, в районе Северной Атлантики, намечаются учения в Арктике, переброска новейших истребителей F-35 на восточный фланг НАТО… все это, видимо, произвело впечатление», — отметил Швец.

Пакет санкций, которые подготовили США, как отметил Швец, привел к тому, что Кремль «затрептал».

«Все это привело к тому, что Кремль затрепетал. Где-то 2−3 дня назад из Кремля через его подконтрольные СМИ и пропагандистов слышится жалобный скулеж», — добавил он.

Ранее сообщалось, что военным России будет тяжело осуществить операцию по быстрому захвату украинской столицы, — Киева, но на территориях Донбасса стоит ожидать напряжения. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«15 минут езды и все»: эксперт заявил о риске захвата Мариуполя

Путин может организовать захват Мариуполя и Харькова

«Кровь, гробы и слезы матерей»: Пасечник угрожает украинцам

В случае обострения военного конфликта на Донбассе Украина не получит «легкой военной прогулки»

В Украине отменяют срочную военную службу: Зеленский подписал указ

Главой украинского государства Владимиром Зеленским был подписан Указ№ 36/2022 , направленный на повышение привлекательности военной службы в ВСУ и развитие профессиональной армии.

Гороскоп на 2 февраля среду для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День, когда звезды возвращают от мечтаний и фантазий, которым многие из нас предавались в последнее время, к реальности.

В ОРДО появились новые ограничения: Пушилин внедрил важные изменения для дончан

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным были внесены изменения в свой «указ» «О введении режима повышенной готовности».

Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака от Василисы Володиной

Астролог даёт совет в последний зимний месяц сосредоточиться на важных жизненных целях и в первой его половине постараться закончить все дела, которые все время откладывали