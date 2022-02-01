«Кремль затрепетал»: бывший разведчик КГБ заявил о проигрыше Путина

Пакет санкций, которые подготовили США привел к тому, что Кремль «затрептал»

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Подготовленный США пакет санкций против РФ, а также массовые поставки вооружения в Украину произвели впечатление на Кремль. Об этом заявил экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец, передает УРА-Информ.

«Судя по всему, Путин проиграл. В последние несколько дней, когда начались массовые поставки ракет и другой техники в Украину, когда началось окружение странами НАТО западного фланга РФ, учения в Средиземном море, в районе Северной Атлантики, намечаются учения в Арктике, переброска новейших истребителей F-35 на восточный фланг НАТО… все это, видимо, произвело впечатление», — отметил Швец.

Пакет санкций, которые подготовили США, как отметил Швец, привел к тому, что Кремль «затрептал».

«Все это привело к тому, что Кремль затрепетал. Где-то 2−3 дня назад из Кремля через его подконтрольные СМИ и пропагандистов слышится жалобный скулеж», — добавил он.

Ранее сообщалось, что военным России будет тяжело осуществить операцию по быстрому захвату украинской столицы, — Киева, но на территориях Донбасса стоит ожидать напряжения.