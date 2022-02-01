«15 минут езды и все»: эксперт заявил о риске захвата Мариуполя

Путин может организовать захват Мариуполя и Харькова

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Военным России будет тяжело осуществить операцию по быстрому захвату украинской столицы, — Киева, но на территориях Донбасса стоит ожидать напряжения. Об этом заявил известный британский журналист, корреспондент The Guardian Люк Хардинг, передает УРА-Информ.

Президент РФ Владимир Путин, как считает журналист, может организовать захват Мариуполя и Харькова.

«Мариуполь — прифронтовой город, 15 минут езды и все. Мне кажется, что Путин может что-то сделать под флагом „ДНР“, мол, это не российские войска, а гражданская война. Для него это более привлекательный вариант. И можно будет увидеть такой сценарий, эскалацию войны на Донбассе. И, может быть, не аннексия, но Путин может признать „ДНР“ и „ЛНР“ как легальные государства», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в случае обострения вооруженного конфликта на оккупированном боевиками Донбассе Украина не получит «легкой военной прогулки».