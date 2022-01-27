Пушилин просит у РФ высокотехнологичное оружие для «ДНР»

Подразделения НВФ «ДНР» нуждаются в высокотехнологичных средствах

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Подразделения пророссийских боевиков в «ДНР» нуждаются в высокотехнологичных средствах борьбы с турецкими ударными беспилотниками «Байрактар», которые ранее поступили на вооружение украинской армии. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Со стороны наших военных ведется необходимая работа для того, чтобы выявить, какого именно вооружения не хватает, но в первую очередь, нас волнует высокотехнологичное оружие, в том числе „Байрактары“, с которыми, с одной стороны мы понимаем что делать, но с другой стороны есть определенные точки уязвимости, которые хотелось бы закрыть», — прокомментировал Пушилин заявления российских политиков о возможной поставке оружия из РФ в ОРДО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ближайшее время уже может использовать стянутые к границе Украины войска. Предварительно война может произойти уже сейчас или в середине февраля.