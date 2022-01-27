Наступление РФ в Украину: в США назвали 2 возможных срока

Вашингтон готов к разным сценариям

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время уже может использовать стянутые к границе Украины войска. Предварительно этом может произойти уже сейчас или в середине февраля. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, передает УРА-Информ.

Вашингтон, как уточнила чиновница, готов к разным сценариям и «даже к полному захвату Украины».

«Я не знаю, о чем думает Путин. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но есть признаки, что он может использовать военные силы сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начинают Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было нападения на Украину», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что вслед за «главой ДНР» Денисом Пушилиным резко начал благодарить Россию за поставку вооружения луганский «руководитель» Леонид Пасечник.