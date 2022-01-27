Нападение России: Кличко назвал главное бомбоубежище Киева

Он назвал главное бомбоубежище Киева в случае полномасштабного военного вторжения Российской Федерации

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В украинской столице местной властью уже был отработан четкий план на случай вторжения Российской Федерации на территорию Украины, а также подготовлена информация относительно бомбоубежищ возле определенных объектов. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

Также киевский мэр назвал главное бомбоубежище Киева.

«В случае часа „Ч“ метро будет готово принять людей, которые смогут спрятаться во время возможного нападения. На случай чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут оповещать об угрозе. В данном случае пригодятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что подразделения пророссийских боевиков в «ДНР» нуждаются в высокотехнологичных средствах борьбы с турецкими ударными беспилотниками «Байрактар», которые ранее поступили на вооружение украинской армии.