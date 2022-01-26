Общество

США доставили в Украину третью партию летального вооружения

Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов

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Вчера, 25 января, на территорию украинского государства в аэропорт Борисполь прибыл третий самолет с партией летального вооружения от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, передает УРА-Информ.

Также известно, что ранее прибытие очередной партии вооружения ранее анонсировал министр обороны Алексей Резников.

«Сегодня мы встречаем третий самолет от правительства Соединенных Штатов в рамках этой помощи на сумму 200 миллионов долларов. Перед тем мы получили помощь от правительства Соединенного Королевства и Северной Ирландии. Так само в самолетах — системы противотанковой техники, которую мы можем эффективно останавливать», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что на данный момент «правительство» оккупированной части Донецкой области прорабатывает готовность к чрезвычайным ситуациям: и техногенным и военным. 

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