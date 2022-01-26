«Воняет то одним, то другим»: дончане жалуются на грязную питьевую воду

Житель Калининского района города показал фото фильтра для воды
Жители оккупированного украинского Донецка вновь жалуются на качество водопроводной воды, которая вновь приобрела специфический запах. Об этом местные жители пишут в местных пабликах, передает УРА-Информ.
«Менял этот фильтр 30 декабря 2021. Через неделю буду опять менять. В этот раз конечно через чур сильно загрязнился. Обычно пальцем не собрать.», — отмечает житель Калининского района города.
В комментарии дончане также отреагировали на публикацию.
«Вода снова начала пахнуть „корвалолом“», — подчеркнул житель ОРДЛО.
««Снова начала пахнуть», — добавил коментатор.
«Да она и не прекращала, не одним, так другим, вот сейчас мочой акулы…», — отметил местный житель.
Ранее сообщалось, что жители оккупированного Луганска считают, что вода в городе скоро станет отравленной.
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