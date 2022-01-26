«Воняет то одним, то другим»: дончане жалуются на грязную питьевую воду

Житель Калининского района города показал фото фильтра для воды

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Жители оккупированного украинского Донецка вновь жалуются на качество водопроводной воды, которая вновь приобрела специфический запах. Об этом местные жители пишут в местных пабликах, передает УРА-Информ.

«Менял этот фильтр 30 декабря 2021. Через неделю буду опять менять. В этот раз конечно через чур сильно загрязнился. Обычно пальцем не собрать.», — отмечает житель Калининского района города.

В комментарии дончане также отреагировали на публикацию.

«Вода снова начала пахнуть „корвалолом“», — подчеркнул житель ОРДЛО.

««Снова начала пахнуть», — добавил коментатор.

«Да она и не прекращала, не одним, так другим, вот сейчас мочой акулы…», — отметил местный житель.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Луганска считают, что вода в городе скоро станет отравленной.