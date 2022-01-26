Общество

«Воняет то одним, то другим»: дончане жалуются на грязную питьевую воду

Житель Калининского района города показал фото фильтра для воды

Время чтения: 31 Секунд

Жители оккупированного украинского Донецка вновь жалуются на качество водопроводной воды, которая вновь приобрела специфический запах. Об этом местные жители пишут в местных пабликах, передает УРА-Информ.

«Менял этот фильтр 30 декабря 2021. Через неделю буду опять менять. В этот раз конечно через чур сильно загрязнился. Обычно пальцем не собрать.», — отмечает житель Калининского района города.

В комментарии дончане также отреагировали на публикацию.

«Вода снова начала пахнуть „корвалолом“», — подчеркнул житель ОРДЛО.

««Снова начала пахнуть», — добавил коментатор.

«Да она и не прекращала, не одним, так другим, вот сейчас мочой акулы…», — отметил местный житель.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Луганска считают, что вода в городе скоро станет отравленной.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Снежана Егорова сделала скандальное заявление: «Я поддерживаю Путина»

Украинской телеведущей Снежаной Егоровой на своей странице в социальной сети «Фейсбук» было сделано скандальное заявление.

Пушилин предупредил украинцев, к чему приведут заявления Зеленского

Так отреагировал Пушилин на слова обращенные Зеленским к руководству службы внешней разведки

Жители ОРДО рекомендуют отказаться от поездок из Украины в «Л/ДНР»: «Опасно и могут быть проблемы»

Жители ОРДО в социальных сетях сообщают об опасности поездок из Украины в так называемые «Л/ДНР».

Гороскоп на 27 января четверг для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День располагает к ответственному подходу и размышлениям о самых серьезных вещах. Это хороший момент для проработки застарелых проблем

США доставили в Украину третью партию летального вооружения

Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов

Малюська озвучил фамилии «очевидных олигархов» в Украине

Достаточно открыть рейтинг Forbes