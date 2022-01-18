Пушилин жестко пригрозил Украине: главарь ОРДО сказал, как связан Киев с убийством Захарченко

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным было сделано заявление о завершении расследования убийства Захарченко.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Данное заявление было сделано им в ходе визита в оккупированный Крым. Пушилин рассказал, что будет ждать «убийц» первого так называемого «главы ДНР» Александра Захарченко.

Им было отмечено, что это убийство является одним из многих преступлений военного характера, поэтому и все, кто причастен к нему «обязаны понести строжайшее наказание именно как военные преступники».

«Расследование убийства Захарченко уже завершено. Так же установлены фамилии заказчиков и исполнителей этого громкого убийства. Все следы ведут в Украину. Мы обязательно приведем их виновных в суд»,- резюмировал Пушилин.

Конкретных имён и фамилий Пушилиным при этом озвучено не было.

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