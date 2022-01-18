Здоровье

Омикрон-штамм: Минздрав официально опубликовал список симптомов, на которые нужно обращать внимание

На территории Украины уже есть штамм Омикрон и страна уже стоит на пороге новой волны коронавирусной инфекции из-за нового штамма.

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Об этой информации сообщил Минздрав , передает Ura-inform.

Так как симптомы Омикрон-штамма схожи с простудой, в Министерстве здравоохранения Украины назвали самые распространённые симптомы нового штамма коронавируса, на которые нужно обращать внимание.

Наиболее частым симптомом штамма Омикрон в ведомстве указали на появление насморка (73%) и головной боли (67,5%).

Часто проявляется усталость (63,5%), чихание (60%), болевые ощущения в горле (59,6%).

Так же может наблюдаться появление кашля (43,5%), охриплость голоса (35,7%), ощущение озноба или дрожи (30%), лихорадка (29,4%), потеря обоняния (23,7%).

Омикрон может вызывать у человека довольно длительные последствия для здоровья, госпитализацию и даже летальные исходы.

Поэтому, в Минздраве призвали граждан Украины при появлении у них симптомов ОРВИ сразу обращаться к своему семейному доктору. Который должен дать вам направление на тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, ранее сообщалось,Украину ждет до 40 тысяч случаев коронавируса в сутки: профессор рассказал, когда ждать новой волны.

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