Жители ОРДО жалуются, что в «ДНР» зарабатывают на коронавирусе

Приходится сдавать два теста на ковид

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Жители ОРДО жалуются на ситуацию в лечебных учреждениях неподконтрольной Украине части Донецкой области Местные жители отмечают, что больницы даже в случае срочной госпитализации пациентов без ковид-тестов не принимают.

В социальных сетях местные жители пишут, что врачи направляют на экспресс-тест, который стоит 1170 рублей. При этом, некоторых не принимают с таким результатом теста и нужно сдавать еще и ПЦР-тест, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В лаборатории говорят, что экспресс-тесты не всегда дают верную информацию поэтому, чтобы удостовериться можно еще сделать более надежный ПЦР тест за 3000 рублей. Но результат ждать до вечера, поэтому в больницу попадете на следующий день. Ок. Делаем еще тест. Результат на втором документе — ЗДОРОВ», — написал местный житель.

Местные жители возмущены, что за почти 5000 тысяч они получают разные результаты анализов, при этом такие случаи не единичны.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО принудительно будут возить в РФ на выборы.