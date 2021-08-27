Новый локдаун в Украине: в Минздраве назвали дату

Игорь Кузин об ситуации

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Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Украине пока остается стабильной, в ближайшее время может все изменится. Такие прогнозы дают специалисты в Министерстве здравоохранения.

Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует, что уже в ноябре в Украине могут ввести локдаун. Чтобы этого не произошло он призывает людей вакцинироваться, также соблюдать карантинные ограничения. Он добавил, что что решение о жестком карантине принимает местная власть, но и не исключает национальный локдаун, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

«Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение — дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации», — отметил санврач. Он добавил, что при соблюдении следующих рекомендаций, внедрение локдауна удастся отложить до декабря-января или вообще не допустить.

При этом он добавил, что обязательное ношение масок не отменят и оно будет с нами до конца дней пандемии.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит подготовиться к веерному отключению света.