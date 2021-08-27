Происшествия

Взрыв в Кабуле: Байден — мы этого не простим

США реагируют на теракт в Афганистане

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Президент США Джо Байден обратился к виновным в бомбардировке Кабула. По его словам, атака не прервет миссию по эвакуации.

«Мы не простим, мы не забудем, мы найдем вас и заставим вас заплатить за это, — сказал Байден во время своего выступления в Белом доме, пишет УРА-Информ.

Президент объявил, что поручил военному командованию подготовить план ответного удара по лидерам Исламского государства, добавив, что, хотя нет полной уверенности в отношении виновных в нападении, у американских служб есть некоторая информация по этому поводу.

«Мы ответим в удобное для нас время и в любом месте», — объявил он.

Байден сказал, что, хотя Исламское государство, вероятно, планирует дальнейшие атаки, миссия по эвакуации мирных жителей из Кабула будет продолжена, как и планировалось, чтобы выполнить обещание Америки. Он добавил, что если военным потребуется направить для этого дополнительные силы, они на это согласятся.

Говоря о 12 солдатах, погибших в Афганистане, Байден назвал их «героями», которые отдали свои жизни, чтобы спасти других. Как он добавил, они были частью «миссии, никогда ранее не виданной в истории».

Ранее стало известно, что в первую очередь будет просить Зеленский у Байдена.

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