Общество

Седово помойка жесткая — жители ОРДО о местном курорте

Плюсов мало, а минусов полно

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Жители ОРДО поделились своим мнением по поводу отдыха в единственном курорте «республики» Седово. Плюсов отдыха здесь мало, а вот минусов местные жители нашли много.

Те, кто отдыхал на этом курорте, называют неплохую дорогу в Седово одним из плюсом, но она превращается в минус тогда, когда подъезжаешь к пропускному пункту, на котором приходиться ждать даже дольше, чем потратил времени на дорогу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Жители ОРДО отмечают, что цены на отдых в Седово сравнялись с крымскими

«С каждым годом накопить на отдых в Седово все сложнее. В этом году ахнули: номер с удобствами — 2 000-2 500 рублей на двоих. У меня знакомые за 3 000 рублей в сутки снимали квартиру в Ялте», — отмечает местный.

Также в Седово действует и дальше комендантское время. В итоге отдыхающие начинают пить алкоголь самого утра, чтобы не тянуть до вечера.

«Седово помойка жесткая, пляжи ужасные, развлечений почти нет, тупо 500 метров дороги, вдоль пляжа заброшенные базы и мелкие рыгушники», — отмечает отдыхающий.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО поступит партия российской вакцины от коронавируса.

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