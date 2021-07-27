Жители ОРДО жалуются на дорожников — как так можно?

Ситуация совсем плохая

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Жители ОРДО жалуются на работников дорожных служб, которые ремонтируют дорого «республики». Пока местные «власти» сообщают о качественном ремонте, местные жители в социальных сетях пишут совсем другое.

Так один из жителей «ДНР» написал о том, что работники на протяжении всей трассы от Енакиево до Харцызска срезали куски асфальта и не латают их уже полторы недели, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Только уродами можно назвать работников дорожных служб или их руководителей, которые приняли решение на протяжении всей трассы от Енакиево до Харцызска срезать куски асфальта и не латать их уже полторы недели. А это очень оживленная дорога, кто не знает. На некоторых участках срезы глубокие и большие, объехать (особенно со встречкой) невозможно, приходится влетать в них или ловить авто по обочине», — пишет местный житель.

К этому посту появилось много комментариев. Они отмечают, что это стандартная практика местных дорожников.

«В Горловке центральные улицы уже по 2−3 года так стоят, не удивляется никто уже», — пишет местный житель

«В Красном Луче тоже самое, скоро три года как асфальт снят по одной из улиц» — отмечает жительница города.

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