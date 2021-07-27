В Украине объявлено штормовое предупреждение на 28 июля: в каких областях

В большинстве областей испортится погода

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Завтра, 28 июля, в Украине испортится погода. Синоптики предупреждают о дождях, грозах, граде и шквалах.

ГСЧС Украины сообщила, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Напомним, что I уровень опасности — это погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в августе в Украине. Первые две недели августа будут весьма жаркими. Однако дальше наступит похолодание. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что на юге Украины стоит ожидать до 34 градусов выше нуля в первой половине месяца.