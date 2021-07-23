Франция открыла границы для украинцев: условия

Могут въехать, как вакцинирование, так и нет

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Франция стала очередной страной, которая отроет свои границы для украинских туристов. Это было сделано после того, как на подобный шаг пошли и другие европейские страны.

Теперь украинцы, которые прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции смогут посетить Францию. Однако нужно быть привитыми вакцинами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенными для использования на территории Франции. В этот перечень входят препараты от Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca (в том числе индийского производства) и Johnson & Johnson. Вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента получения дозы Johnson & Johnson, а также 7 дней — со времени второй дозы Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca, пишет УРА-Информ со ссылкой на МИД.

Отметим, что на границе нужно будет предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, а также заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и/или отсутствии контактов с больными COVID-19.

Также во Францию могут попасть и те, кто не проходил вакцинацию. Туда можно въехать при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или же теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Ранее мы сообщали, что Украина точно вернется в красную зону.