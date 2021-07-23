Экономика

Возобновления работы предприятий ОРДЛО: жители рассказали о реальной ситуации

Реальное положение дел значительно отличается о того, что рассказывают пропагандисты

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Ранее «правительство» ОРДЛО сообщило о возобновлении работы промышленных предприятий на территории оккупированного Донбасса, в частности Енакиевского метзавода. Однако, реальное положение дел значительно отличается о того, что рассказывают пропагандисты. Об этом пишут в соцсетях, передает УРА-Информ.

«Работаю прокатчиком на ЕМЗ. И не смотря на всю суету вокруг предприятия (его то закрывают, то с пафосом опять открывают), хочу рассказать о реальной ситуации в целом. Кокс и окатыш на завод уже давно не поставляется, доменная печь № 3 постоянно находится в состоянии прогрева (тихого хода). Выхода продукции с этой печи ноль!!! (ДК — это та самая печь, „запуск“ которой активно рекламировали пропагандисты). Рельсы к ней поржавели, вагоны не подгоняют на загрузку/разгрузку уже давно. Также в простое на заводе находиться аглофабрика, системы вентиляции и водоотвода отключены. То есть, рабочего процесса на участке нет вообще!!! И соответственно з зп огромные задолженности. Люди попросту теряют надежду и уходят в поисках лучшей судьбы», — рассказал один из металлургов предприятия.

Ранее сообщалось, что Украина может инвестировать средства в создание нового нефтеперерабатывающего завода. Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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