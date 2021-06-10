Google позволит изменить поисковую систему в Android

Все из-за иска ЕС

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Google позволит пользователям выбирать предпочтительный метод поиска на устройствах Android. И все это после того, как на американскую компанию был наложен штраф, в результате которого в Европейском союзе была уплачена сумма в размере 5 миллиардов долларов.

Пользователи Android-смартфонов в Европе смогут выбрать предпочтительную поисковую систему — в соответствии с новыми решениями, принятыми Google. В начале настройки устройства появится экран, который позволит вам решить, какого провайдера использовать. Дело связано с антимонопольным иском, возбужденным против Google Европейской комиссией в 2018 году. Отобранные поставщики пришли к выводу, что Google чрезмерно использует свое положение, лишая остальных возможностей конкурировать в области поисковых систем, пишет УРА-Информ.

Новый обновленный экран выбора в Android будет включать до 12 опций, связанных с выбором поисковой системы. Выбрав подходящий, пользователи смогут использовать его как в самой системе, так и в браузере Chrome. Устройство также самостоятельно установит официальное приложение поиска от выбранного поставщика услуг.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2021 года для жителей Евросоюза и Великобритании.

Ранее мы сообщали, что Google оштрафовали на 220 миллионов евро.