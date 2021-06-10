«Неотложный законопроект»: Рада намерена принять закон Зеленского о коренных народах

Верховная рада Украины планирует принять в целом законопроект №5506

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Верховная рада Украины планирует принять в целом законопроект №5506, который был предложен президентом Владимиром Зеленским о коренных народах до конца текущей сессии. Стоит отметить, что она завершается в середине июля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает УРА-Информ.

«Есть понимание и желание у нас, так как это неотложный законопроект, чтобы мы обязательно его проголосовали на этой сессии. То есть, до середины июля. И очень важно его проголосовать за основу и в целом, чтобы не растягивать эту процедуру на правки», — подчеркнул нардеп.

Закон, по его мнению, абсолютно четкий, небольшой и понятный.

«Философия его тоже понятна… Было бы хорошо, если бы прямо на саммите Крымской платформы президент подписал этот закон», — добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации.