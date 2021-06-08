Общество

Ликвидация УПЦ Киевского патриархата: в Верховном суде отказались признавать ее незаконной

Решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде

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Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации. Об этом в Facebook сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что судебное разбирательство было инициировано почетным патриархом Филаретом.

Верховный суд, как стало известно, поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата, которое было вынесено 15 декабря 2018 года в Малой Софии.

«Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела», — отметил Зоря.

Ранее сообщалось, что правительство Украины сможет изменить свое отношение к поставкам воды в аннексированный Россией Крым при «очень серьезных уступках» со стороны РФ. 

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