Экономика

Создание новой авиакомпании: Криклий раскритиковал идею Зеленского

Создание новой государственной авиационной компании во время приватизации является непоследовательным шагом

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Создание новой государственной авиационной компании во время приватизации является непоследовательным шагом. Об этом экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает УРА-Информ.

«Мы практически каждый день говорим о том, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Что бизнес всегда является лучшим собственником и менеджером активов, чем государство. Мы продаем государственные активы через приватизацию, проводим концессии портов… но при этом хотим создать еще одну государственную компанию. Мне это кажется непоследовательным», – сказал бывший министр.

Также он подчеркнул, что эта идея является слишком затратной в финансовом плане. Украине, по мнению Криклия, будет очень непросто самостоятельно реализовать такую задумку.

«Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление до этого. Поскольку это было бы повторением кейса «Приватбанка»: государству корешки, а кому-то вершки. С созданием новой госавиакомпании сегодня история тоже непростая», – сказал он.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение посетить Белый дом.

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