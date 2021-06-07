Коронавирус в Украине: меньше 600 новых случаев за сутки

33 пациента умерло

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине продолжает стабилизироваться. Впервые за очень долгое время количество новых случаев не превышает отметки 550.

Так за предыдущие сутки, шестого июня, в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболеваемости. Среди тех, у кого коронавирусную болезнь зафиксировали в воскресенье, 30 детей и 61 медработник. В тоже время 601 пациента госпитализировали, это также случаи подозрения на ковид. За сутки болезнь преодолело 1 743 пациента, а 33 человека умерло, пишет УРА-Информ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего случаев заболевания подтвердилась за последние сутки в г.. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР — 10723 человек, методом ИФА — 1356 человек, экспресс-тестами — 5512 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 215 052 человек, оправилась от коронавирусной болезни 2 094 971 человек, умерли 51 215 больных с коронавирусом.

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