Штрафы жителей ОРДЛО: законопроект об отмене не прошёл согласование в ВРУ

В Раде разговоры о необходимости отменить штрафы идут еще с прошлого года

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Законопроект об отмене штрафов при пересечении российско-украинской границы жителями ОРДЛО не прошел согласование в Верховной Раде Украины . Об этом сообщил соавтор документа народный депутат Украины Муса Магомедов, передает УРА-Информ.

«Получил заключение на законопроект от Главного научно-экспертного управления и оно негативное. Одно из их замечаний, пояснительная записка к проекту неубедительная. Вся Украина знает, в какой жизненной ситуации оказались наши граждане, проживающие на временно неподконтрольной территории. Знают и через какие сложности приходится им проходить, чтобы попасть на украинскую территорию», — отметил он.

Также он сообщил, что в Раде разговоры о необходимости отменить штрафы идут еще с прошлого года.

«Реальная ситуация намного хуже. Своими действиями мы отворачиваем тех граждан, которые поддерживают Украину и хотят, чтобы оккупированные территории снова вернулись. Мы сами отбиваем у них всякое желание вернуться в родную страну», — добавил Магомедов.

Ранее сообщалось, что штрафы, которые выписывают гражданам, за пересечение границы ОРДЛО несправедливы по отношению к жителям оккупированных территорий. Их необходимо отменить.