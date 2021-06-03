Общество

«Отличается от других»: в РФ изобрели универсалную вакцину

Вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет

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В Федеральном медико-биологическом агентстве Российской Федерации заявили об изобретении вакцины, которая защищает от любой мутации коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, передает УРА-Информ.

Данные об эффективности вакцины ФМБА, как он отметила, появятся после завершения клинических исследований. Они запланированы на июль.

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — отметила она.

Вакцина, по словам Яковлевлевой, вырабатывает не только гуморальный иммунитет, но и клеточный.

«SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за минувшие сутки вакцинировано 18 884 граждан. Одну дозу вакцины получили 15 858 человек, а полностью иммунизированы от пневмонии 3 026 человек. 

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