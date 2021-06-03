Пандемия COVID-19: в Украине упала смертность от коронавируса

За прошедший день заразились 122 ребенка

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За прошедшие сутки на территории Украины зафиксирован 2 581 новый случай заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что за прошедший день заразились 122 ребенка и 129 сотрудников медицины.

Как известно, были доставлены в медучреждения 1 059 человек, скончались — 102 гражданина, а выздоровели — 9 405 человек;

Стоит отметить, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 2 209 417 человек, выздоровели — 2 072 091 человек, а скончались — 50 959 жителей государства.

При этом, наибольшее число случаев зарегистрировано в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Ранее сообщалось, что в Федеральном медико-биологическом агентстве Российской Федерации заявили об изобретении вакцины, которая защищает от любой мутации коронавируса.