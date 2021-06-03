Проблемы «армии «ДНР»: один из боевиков раскрыл тайны

Один из боевиков раскрыл правду

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Боевики «ДНР» начали раскрывать правду о так называемой «армии республики». Эта реальность совсем другая, чем так, которую представляют местные СМИ и «власти».

Так один из боевиков поделился впечатляющими подробностями, которые иллюстрируют реальное положение дел. Он утверждает, что в «армии» большое количество мертвых душ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В нашем взводе было человек тридцать. Две трети этих людей я никогда не видел и не знаю, существуют ли они на самом деле, однако штаб обязал помечать их как присутствующих в наличии на позициях. Масштаб лжи таков, что иногда на позициях вместо взвода стоят по три-четыре человека», — пишет автор.

Он наблюдал ситуацию, когда при проверке комиссией одних и тех же бойцов возили по разным позициям и представляли проверяющим разными фамилиями.

Боевик также добавил, что похожая ситуация и с боеприпасами, на бумаге их полно, но в реальности совсем другая картина.

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