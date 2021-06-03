Общество

В аэропорту Донецка разыскивают Протасевича

Протасевич обвиняется в преступлениях против населения Донбасса

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В донецком аэропорту им. Сергея Прокофьева, что находиться на оккупированных территориях восточной Украины появилось фото оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Ранее его задержали в Беларуси. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Разыскивается иностранный наемник. Обвиняется в преступлениях против населения Донбасса и участии в „террористической организации“ „Азов“», — гласит подпись под фото.

При этом, жители Донецка обескуражены данной «акцией», ведь журналист уже был задержан в Беларуси.

Ранее сообщалось, что если нелегитимному главе РБ Александру Лукашенко спустить с рук принудительную посадку самолета Ryanair, в котором находился журналист Романа Протасевича, то он может продолжать нарушать правила. 

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